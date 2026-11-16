БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт солистов Российской академии музыки имени Гнесиных.

Программа объединила различные жанры русской музыкальной культуры: со сцены прозвучали народные песни, вокальные произведения и виртуозные инструментальные композиции. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Международного центра мугама.

Перед зрителями выступили Софья Полун - лауреат Первого Всероссийского конкурса исполнителей русской песни памяти Л. Г. Зыкиной и солистка Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л. Зыкиной, а также лауреаты международных конкурсов Никита Говоров и Антон Труфанов. Никита Говоров исполнил инструментальные произведения на балалайке, а Антон Труфанов - на баяне.

Софья Полун не только вокалистка, но и профессиональная исполнительница на гармони. Получив образование в области народного инструментального исполнительства и сольного народного пения, сегодня она выступает с ведущими российскими коллективами и представляет русскую песенную культуру за рубежом.

Никита Говоров - виртуозный исполнитель на балалайке и лауреат III Всероссийского музыкального конкурса. Музыкант стремится продемонстрировать широкие художественные возможности этого инструмента, который способен звучать не только в рамках традиционного народного репертуара. Антон Труфанов, исполнитель на баяне, является победителем международного конкурса "Трофей мира", состоявшегося в Португалии в 2019 году.

Вечер вела Алёна Инякина - доктор философии по искусствоведению, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Она рассказывала об истории создания произведений, их авторах и особенностях исполнения, помогая слушателям лучше понять музыкальную программу.

Гнесинка, как с любовью называют Российскую академию музыки имени Гнесиных, имеет богатую историю. Старая Москва неразрывно связана с этим учебным заведением, основанным сестрами Евгенией и Еленой Гнесиными. За более чем 130 лет академия стала одной из ведущих музыкальных школ России, воспитав несколько поколений талантливых исполнителей, композиторов и педагогов.

С Гнесинкой связаны имена многих известных музыкантов, среди которых Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Тихон Хренников, Александр Градский и другие представители российской музыкальной культуры. Сегодня в академии продолжают бережно хранить музыкальные традиции, развивать исполнительское мастерство и открывать новые имена.

Среди гостей концерта были сотрудники посольств и дипломатических миссий, работающих в Азербайджане, представители деловых кругов, научной и творческой интеллигенции, а также общественных организаций.

Концерт еще раз продемонстрировал, что музыка сближает культуры и объединяет людей независимо от языка и национальных традиций. Выступление солистов Гнесинки перед азербайджанской публикой стало ярким подтверждением этой идеи. Зрители тепло принимали артистов, с интересом слушали знакомые народные мелодии и сопровождали выступления аплодисментами.

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