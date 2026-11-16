Стратегические валютные резервы Азербайджана почти в 20 раз превышают внешний госдолг - министр

БАКУ/Trend/ - Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают годовой объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны и почти в 20 раз - ее внешний государственный долг.

Об этом заявил в понедельник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend.

По словам министра, экономические результаты, достигнутые за последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева, способствовали решению стратегических задач, стоящих перед страной. Укрепление обороноспособности, масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях, реализация социальных пакетов и повышение благосостояния населения обеспечивались за счет собственных ресурсов страны.

"Самое важное заключается в том, что эти задачи были реализованы без привлечения заемных средств, за счет собственных ресурсов страны", - подчеркнул Джаббаров.

Министр отметил, что зависимость экономики Азербайджана от нефтегазового сектора последовательно снижается.

"За первые 10 месяцев текущего года рост ВВП был полностью обеспечен ненефтегазовым сектором. В 2025 году доля ненефтегазового сектора в номинальном ВВП достигла 71,5 процента. Диверсификация экономики отражается и на структуре доходов государственного бюджета. Так, доля ненефтегазовых поступлений в бюджетных доходах выросла с 49 процентов в 2021 году до более чем 55 процентов за первые 10 месяцев текущего года. Более 63 процентов ненефтегазовых доходов бюджета формируется за счет налогов, поступающих из ненефтегазового сектора", - сообщил министр.

По словам Джаббарова, если в 2021 году ненефтегазовые доходы государственного бюджета составляли 12,9 миллиарда манатов, то в утвержденном бюджете на 2026 год этот показатель предусмотрен на уровне 22,2 миллиарда манатов.

Он также сообщил, что налоговые поступления из ненефтегазового сектора выросли более чем на 13 процентов, а число плательщиков НДС с 2018 года увеличилось в 3,5 раза.

Еще одним результатом экономических реформ министр назвал повышение роли частного сектора в занятости. По его словам, количество трудовых договоров в ненефтегазовом частном секторе выросло более чем в два раза, а его доля в общем количестве трудовых договоров увеличилась с 39 процентов в 2019 году до 57 процентов.

"Именно такие результаты прогнозировались при представлении пакета налоговых реформ восемь лет назад", - отметил Джаббаров.

Говоря о диверсификации экспорта, министр сообщил, что по сравнению с 2018 годом ненефтегазовый экспорт, как ожидается, увеличится в 2,5 раза. По итогам текущего года экспорт ненефтегазовой продукции, согласно прогнозам, превысит 4,2 миллиарда долларов.

По его словам, выход азербайджанских компаний на международные рынки способствует диверсификации источников доходов, а деятельность государственных компаний формирует дополнительные поступления в бюджет.

Джаббаров также подчеркнул значение промышленных зон для развития ненефтегазового экспорта. По его словам, на их долю приходится более 23 процентов экспорта ненефтегазовой промышленной продукции. При этом в 2022-2026 годах среднегодовой рост ненефтегазовой промышленности, как ожидается, составит около 6 процентов.

Министр сообщил о планах расширения механизмов государственной поддержки предпринимателей. По его словам, меняется роль государства в инвестиционных проектах: вместо прямого инвестора оно все чаще выступает партнером, разделяющим инвестиционные риски.

В этой связи особое значение приобретают изменение структуры внутреннего спроса и увеличение доли местной продукции в государственных закупках. Джаббаров назвал ускорение экспортно ориентированного развития стратегической задачей и отметил, что многие приоритетные экспортные направления охвачены тремя государственными программами, принятыми в 2026 году.

Он также подчеркнул значительный потенциал экспорта услуг. Среди перспективных направлений министр выделил транспорт и логистику, финансовые услуги, туризм, информационные технологии и центры обработки данных.

Говоря о развитии экспортных возможностей, Джаббаров обратил внимание на важность расширения международных экономических связей Азербайджана. По его словам, активная внешнеэкономическая дипломатия Президента Ильхама Алиева является одним из важных преимуществ страны. Азербайджан установил отношения стратегического партнерства как с соседними государствами, так и со многими странами, не имеющими с ним общей границы.

По мнению министра, в ближайшие годы необходимо определить приоритетные экспортные рынки и вести работу по созданию режимов свободной или преференциальной торговли с этими странами.

Касаясь возможностей долгосрочного финансирования, Джаббаров сообщил о формировании законодательной базы для механизмов венчурного финансирования и краудфандинга. Кроме того, предпринимаются шаги по созданию новой нормативно-правовой базы для рынков капитала и криптоактивов.

По его словам, одна из важных задач - эффективное привлечение части стратегических резервов к долгосрочному финансированию экономики страны. Наряду с этим для инновационных проектов, стартапов и технологических парков предусматриваются налоговые льготы сроком до 20 лет.

Джаббаров также затронул возможности Свободной экономической зоны Алят, отметив, что произведенная там продукция будет поступать на внутренний рынок без уплаты таможенных пошлин.

Министр добавил, что при подготовке прогнозов экономического роста и бюджетных показателей учитывались принципы фискальной оптимизации, применявшиеся в последние годы. Согласно прогнозам, к 2030 году доля ненефтегазового сектора в ВВП страны увеличится до 82 процентов.

В целом в выступлении Джаббарова в качестве основных экономических приоритетов на ближайшие годы были обозначены расширение внешнеэкономических связей, наращивание экспортного потенциала, развитие местного производства и увеличение возможностей долгосрочного финансирования.