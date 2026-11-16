Запрет ЕС на российский СПГ может изменить потоки поставок в Азию - S&P Global Energy

БАКУ /Trend/ - Запрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года может привести к существенному перераспределению мировых потоков СПГ, в том числе усилить конкуренцию между Европой и Азией за альтернативные поставки.

Как говорится в информации S&P Global Energy, европейские ограничения станут одним из ключевых факторов, влияющих на азиатский рынок СПГ после начала январского торгового цикла. При этом окончательное направление поставок будет во многом зависеть от регионального спроса, погодных условий и доступности транспортных мощностей.

"Евросоюз намерен полностью прекратить импорт российского СПГ с 1 января 2027 года. Вместе с тем отдельным европейским компаниям, имеющим долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, разрешено перенаправлять соответствующие партии за пределы ЕС как минимум до конца июля 2027 года в рамках исключений, предусмотренных санкционным пакетом Евросоюза.

Изменение географии российских поставок СПГ является ожидаемым следствием войны в Европе и может стать серьезным испытанием для действующих санкционных механизмов, логистических возможностей России и готовности азиатских покупателей принимать дополнительные объемы.

Увеличение закупок европейскими странами нероссийского СПГ для замещения российских объемов может усилить конкуренцию между Европой и Азией за поставки, доступные на спотовом рынке. Это, в свою очередь, способно усилить давление на баланс спроса и предложения и привести к росту спотовых цен в Азии", - сообщают аналитики.

Вместе с тем, как подчеркивается в информации, в настоящее время разница между ценами на азиатском и европейском рынках пока недостаточна для привлечения дополнительных партий СПГ в Азию. По данным Platts, 12 ноября спред между японским ценовым индексом JKM и европейским TTF составил 51,1 цента за миллион британских тепловых единиц (MMBtu).

"При этом арбитражные поставки СПГ из Западной Африки и с побережья Мексиканского залива США в Северо-Восточную Азию оставались экономически невыгодными с учетом транспортных расходов и углеродных платежей. В результате поставки в Атлантический бассейн пока более привлекательны для участников рынка.

Однако ситуация может измениться с началом январского ценового периода по индексу JKM. Расширение разницы между азиатскими и европейскими ценами способно сделать поставки в Азию более привлекательными, особенно с учетом неопределенности относительно погодных условий и вероятности похолодания в Северо-Восточной Азии", - сообщает S&P Global Energy.

Согласно оценкам аналитиков, одним из главных направлений изменения торговых потоков станет российский проект Yamal LNG. По оценке S&P Global Energy, среднегодовой объем экспорта СПГ с этого проекта составляет около 20 миллионов тонн, и после 1 января 2027 года значительная часть этих объемов может быть перенаправлена в Азию.

"В результате европейским покупателям потребуется привлекать дополнительные объемы СПГ из альтернативных источников, тогда как российским поставщикам предстоит искать новые рынки сбыта, в первую очередь в Азии.

Участники рынка отмечают, что некоторые китайские компании уже приобрели партии СПГ с проекта Yamal на спотовом рынке и планируют их дальнейшую реализацию с поставкой в начале следующего года.

В то же время возможности перенаправления российских объемов в Азию ограничены логистическими факторами. В частности, в зимний период использование Северного морского пути затруднено, а доступность специализированных газовозов остается одним из факторов, ограничивающих поставки из российской Арктики", - передает S&P Global Energy.

Отмечается, что, несмотря на ожидаемые изменения торговых потоков, фактическое влияние европейского запрета на азиатский рынок будет зависеть прежде всего от уровня спроса.

"Среди основных факторов участники рынка выделяют температуру воздуха в Европе и Северо-Восточной Азии, заполненность европейских газовых хранилищ, объемы поставок с Ближнего Востока и из Северной Америки, а также масштабы перенаправления российского СПГ на другие рынки.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 ноября европейские газовые хранилища были заполнены на 71,25 процента.

Представитель Европейской комиссии заявил S&P Global Energy, что ситуация с безопасностью поставок газа в ЕС остается стабильной, несмотря на высокие цены, обусловленные геополитическими событиями. По его словам, Евросоюз располагает достаточной инфраструктурой для увеличения импорта СПГ и удовлетворения зимнего спроса.

Кроме того, в Еврокомиссии сообщили о подготовке пересмотра системы энергетической безопасности ЕС, охватывающей нефть, газ и электроэнергию. Соответствующие предложения планируется представить в декабре.

Дополнительным фактором, способным повлиять на потребление газа в Азии, станет климатическая ситуация. По прогнозу Японского метеорологического агентства от 10 ноября, вероятность сохранения явления Эль-Ниньо до весны 2027 года оценивается в 100 процентов. Ожидается, что его пик придется на первую половину зимы.

Эль-Ниньо традиционно ассоциируется с более теплыми, чем обычно, погодными условиями в Японии и других частях Азии, что может ограничить потребность в отоплении и, соответственно, повлиять на спрос на природный газ", - говорится в информации S&P Global Energy.