В Азербайджане инвестиционные расходы за девять месяцев превысили ₼7,2 млрд

БАКУ/ Trend/ - В январе-сентябре 2026 года объем средств, направленных на инвестиционные расходы в Азербайджане, составил 7 миллиардов 284,7 миллиона манатов.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов об исполнении государственного бюджета за девять месяцев 2026 года.

Согласно отчету, в указанный период в рамках Программы Великого возвращения было использовано 1 миллиард 761,4 миллиона манатов. Всего в рамках программы реализовано 383 проекта.

Основная часть средств, выделенных в рамках Программы Великого возвращения, была направлена на транспортную и социальную сферы. Так, на транспортный сектор было выделено 801,4 миллиона манатов, на социальную сферу - 692,5 миллиона манатов. На оборонное и правоохранительное направления направлено 94,6 миллиона манатов, на прочие сферы - 82,5 миллиона манатов, на энергетику и промышленность - 65,9 миллиона манатов, на водное хозяйство и мелиорацию - 24,5 миллиона манатов.

В то же время в рамках Государственной инвестиционной программы на реализацию 309 проектов было направлено 1 миллиард 623,8 миллиона манатов.

Наибольший объем средств в рамках этой программы был направлен на транспортный сектор. В частности, на финансирование транспортных проектов выделено 714,4 миллиона манатов, на водное хозяйство и мелиорацию - 320,1 миллиона манатов, на прочие направления - 222 миллиона манатов, на энергетику и промышленность - 186,2 миллиона манатов.

Кроме того, на проекты в социальной сфере было направлено 87,7 миллиона манатов, на оборонное и правоохранительное направления - 93,4 миллиона манатов.

В отчетный период объем средств, направленных на инвестиционные цели за счет внешних кредитов, составил 125 миллионов манатов.

В целом за первые девять месяцев 2026 года на прочие капитальные расходы пришлось 3 миллиарда 899,5 миллиона манатов инвестиционных расходов.