SOCAR открыла еще одну АЗС в Румынии

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ввела в эксплуатацию 110-ю автозаправочную станцию в Румынии.

Информацию об этом распространила компания SOCAR.

Согласно данным, новая автозаправочная станция открыта в городе Хория региона Нямц, расположенного на северо-востоке Румынии и обладающей экономическим и туристическим потенциалом.

Новая заправочная станция, сданная в эксплуатацию под брендом SOCAR, является уже 7-й по счету в регионе Нямц.

Как и каждая АЗС под брендом SOCAR, эта станция также оснащена современной инфраструктурой обслуживания. Помимо реализации бензина и дизельного топлива, здесь предоставляются различные дополнительные услуги. В рамках работ, осуществляемых в направлении пропаганды бренда «Made in Azerbaijan», в кафе «Nar» на территории станции создан уголок Азербайджана, где осуществляется продажа местной продукции, а также товаров, привезенных из нашей страны.

Ввод в эксплуатацию новых АЗС является важной составной частью стратегии, реализуемой SOCAR в направлении укрепления позиций и расширения географии деятельности в секторе розничной торговли на рынке Румынии.

Напомним, что SOCAR осуществляет свою деятельность в Румынии через компанию «SOCAR Petroleum SA», созданную в 2011 году. Оборот компании в 2025 году составил 3,9 миллиарда леев (приблизительно 750 миллионов евро), что на 9,7% больше по сравнению с предыдущим годом. В настоящее время у компании имеется 3 нефтебазы по всей стране. До сегодняшнего дня SOCAR инвестировала в экономику Румынии 400 миллионов леев (около 78,4 миллиона евро).