Госбюджет-2027 важен также с точки зрения сокращения зависимости от нефтяного сектора - Вугар Гюльмамедов

БАКУ/Trend/ - Государственный бюджет на 2027 год является важным также с точки зрения сокращения зависимости от нефтегазового сектора и предусматривает оптимальное сочетание направлений расходов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год» на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, проект бюджета на следующий год отличается двумя важными особенностями. Первая из них заключается в прогнозируемом превышении доли ненефтегазового сектора в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) отметки в 77 процентов. Это самый высокий показатель, зафиксированный до настоящего времени. Вторым важным моментом является предусмотренное доведение доли поступлений от ненефтегазового сектора в доходах госбюджета до 60,6 процента. Этот показатель также считается историческим максимумом.

В. Гюльмамедов отметил, что при анализе проекта бюджета Счетная палата уделяет внимание трем основным вопросам: соответствию проекта требованиям законодательства, надежности бюджетных параметров и среднесрочной и долгосрочной устойчивости государственных финансов.

По его словам, проект государственного бюджета на 2027 год и другие документы, включенные в бюджетный пакет, были проанализированы с точки зрения правовых требований. Несмотря на то, что была выявлена необходимость совершенствования некоторых показателей, в результате обсуждений, проведенных с центральными органами исполнительной власти, в бюджетные документы были внесены соответствующие уточнения и дополнения. В. Гюльмамедов подчеркнул, что проведенный анализ показывает, что бюджетная документация по основным аспектам представлена в соответствии с надлежащими рамками отчетности.

Коснувшись вопроса фискальной устойчивости, председатель Палаты сообщил, что отношение государственного долга Азербайджана к ВВП значительно ниже международных критических пределов. Так, на 1 октября 2026 года этот показатель составил 17,3 процента. В то же время резервы Государственного нефтяного фонда Азербайджана поддерживают долговую устойчивость, усиливая ликвидность и контрциклические финансовые возможности страны.

Председатель Палаты оценил полное покрытие текущих расходов за счет ненефтяных доходов как важную цель на среднесрочный период. Вместе с тем он обратил внимание на рост доли текущих расходов в государственном бюджете. По его словам, повышение этого показателя с 60,4 до 62,3 процента может создать определенные риски с точки зрения долгосрочной финансовой устойчивости. В. Гюльмамедов предложил установить в рамках бюджетных правил лимит на темпы роста текущих расходов.

В завершение своего выступления председатель Счетной палаты отметил, что согласно результатам проведенного анализа, представленный в Милли Меджлис проект государственного бюджета на 2027 год подготовлен в соответствии с надлежащими требованиями законодательства и послужит финансовому обеспечению основных задач и стратегических целей, стоящих перед страной.