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Омбудсмен призвала международное сообщество усилить поддержку разминирования в Азербайджане

Общество Новость 16 ноября 2026 16:12 (UTC +04:00)
Омбудсмен призвала международное сообщество усилить поддержку разминирования в Азербайджане
Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Парламентский корреспондент Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана призвала международное сообщество и соответствующие организации усилить поддержку гуманитарного разминирования.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, гибель одного человека и тяжелое ранение другого в результате взрыва мины в Агстафинском районе вызывают глубокое сожаление и обеспокоенность.

Было отмечено, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья людей в Азербайджане, приводя к нарушениям прав человека, в особенности права на жизнь.

Подчеркнуто, что данная проблема также представляет собой серьезную экологическую угрозу, нарушающую право человека на здоровую окружающую среду. Взрывы мин и боеприпасов, а также длительное нахождение взрывчатых веществ в земле приводят к химическому загрязнению, повреждению плодородного слоя почвы и загрязнению подземных вод.

Особое внимание было уделено тому, что подобная трагедия в Азербайджане в период проведения такого глобального климатического мероприятия, как COP31, должна вновь привлечь внимание международного сообщества к гуманитарной угрозе, исходящей от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Омбудсмен призвала международное сообщество и соответствующие организации активизировать усилия по решению этой проблемы, расширить поддержку гуманитарного разминирования и обеспечить право людей на безопасную жизнь.

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