Хикмет Гаджиев и спецпредставитель ЕС обсудили партнёрство Азербайджана и Евросоюза

БАКУ /Trend/ - Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Хикмет Гаджиев и специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно обсудили партнерство между Азербайджаном и ЕС.

Об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что на встрече также обсуждались развивающаяся повестка сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, а также ключевые региональные и международные события.

Стороны также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах, включая энергетическую безопасность, транспортную взаимосвязанность и региональную стабильность.