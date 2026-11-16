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Хикмет Гаджиев и спецпредставитель ЕС обсудили партнёрство Азербайджана и Евросоюза

Азербайджан Новость 16 ноября 2026 23:21 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев и спецпредставитель ЕС обсудили партнёрство Азербайджана и Евросоюза
Фото: Хикмет Гаджиев / X

БАКУ /Trend/ - Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Хикмет Гаджиев и специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно обсудили партнерство между Азербайджаном и ЕС.

Об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что на встрече также обсуждались развивающаяся повестка сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, а также ключевые региональные и международные события.

Стороны также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах, включая энергетическую безопасность, транспортную взаимосвязанность и региональную стабильность.

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