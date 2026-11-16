Азербайджан готов развивать партнерство с НАТО – Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов к дальнейшему развитию партнерства с НАТО на основе взаимного уважения, общих интересов и практического сотрудничества.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Хикмет Гаджиев на встрече с Комитетом заместителей постоянных представителей НАТО в формате "НАТО + Азербайджан".

Как сообщается в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети X, встреча предоставила возможность оценить прогресс в развитии партнерства между Азербайджаном и НАТО, а также обсудить региональную и международную повестку.

Х. Гаджиев подчеркнул вклад Азербайджана в международный мир и безопасность в качестве надежного партнера НАТО, в том числе участие страны в международных операциях по поддержанию мира.

Он добавил, что за прошедшие годы сотрудничество Азербайджана с НАТО превратилось в многоплановое партнерство, охватывающее политический диалог и практическое взаимодействие в сферах обороны, безопасности и наращивания потенциала.

"В 1994 году Азербайджан присоединился к этому партнерству в период войны и неопределенности. Сегодня мы действуем в условиях восстановленного суверенитета, реального мира и растущей региональной ответственности. Наше партнерство основано на взаимном уважении, общих интересах и практическом сотрудничестве. Мы готовы вывести его на новый уровень ради безопасного, взаимосвязанного и мирного Южного Кавказа", - отметил Х. Гаджиев.