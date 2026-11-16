ИБР выделит 660 млн евро на развитие Среднего коридора через Турцию

БАКУ /Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) и Турция подписали соглашение о финансировании проекта железнодорожного сообщения на севере Стамбула (Istanbul North Rail Crossing Project, INRAIL) на сумму 660 млн евро.

Как говорится в информации ИБР, церемония подписания состоялась в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в выставочном центре EXPO в Анталье. Соглашение было заключено между министерством казначейства и финансов Турции и Исламским банком развития.

Отмечается, что подписание состоялось в рамках мероприятия с участием министра казначейства и финансов Турции, управляющего ИБР от страны Мехмета Шимшека, а также представителей многосторонних банков развития.

"В ходе мероприятия было объявлено о финансировании 10 проектов и программ на общую сумму около 5,1 млрд долларов США при поддержке многосторонних банков развития. Эти проекты направлены на достижение климатических целей Турции в рамках Парижского соглашения и ее второго определяемого на национальном уровне вклада (NDC 3.0). В частности, речь идет об устойчивой к климатическим изменениям инфраструктуре, низкоуглеродном транспорте, устойчивой индустриализации, климатически адаптированном сельском хозяйстве, экологичном развитии городов и повышении экономической устойчивости.

Финансирование в размере 660 млн евро стало крупнейшей суверенной финансовой операцией Исламского банка развития в Турции. Средства будут направлены на реализацию стратегического инфраструктурного проекта INRAIL, который будет осуществляться министерством транспорта и инфраструктуры страны.

Кроме того, данное соглашение стало первым соглашением о финансировании по механизму Forward Lease (форвардная аренда), заключенным между ИБР и Турцией", - передает банк.

Подчеркивается, что проект INRAIL предполагает строительство и развитие почти 127 километров электрифицированной железнодорожной инфраструктуры, оснащенной современной системой сигнализации. Ожидается, что его реализация повысит эффективность грузовых и пассажирских перевозок между Европой и Азией и укрепит межконтинентальное железнодорожное сообщение.

Согласно информации ИБР, одобрение финансирования проекта советом исполнительных директоров ИБР состоялось в июне 2026 года.

"Общий объем одобренного финансирования проектов в Турции со стороны Группы Исламского банка развития превысил 16,5 млрд долларов. Средства были направлены на реализацию 556 проектов в различных сферах, включая инфраструктуру, здравоохранение, возобновляемую энергетику, высокоскоростное железнодорожное сообщение, образование, сельское хозяйство, финансы, развитие частного сектора и международную торговлю", - сообщает банк.

Отметим, что реализация проекта позволит увеличить пропускную способность железнодорожных перевозок с 3 млн до 50 млн тонн в год. Общая стоимость проекта оценивается в 8,1 млрд долларов США, при этом около 83% финансирования обеспечивается международными финансовыми институтами.

Развитие железнодорожной инфраструктуры в Турции имеет значение для повышения эффективности перевозок по Среднему коридору, поскольку позволит увеличить пропускную способность маршрута на участке между Европой и Азией и сократить существующие логистические ограничения.