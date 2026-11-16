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В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)

Политика Новость 16 ноября 2026 18:47 (UTC +04:00)
В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)
Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan
Алямда Насиб
Алямда Насиб
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БАКУ /Trend/ - 16 ноября делегация во главе с замминистра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнуром Мамедовым приняла участие в 30-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшемся в Исламабаде.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, выступивший на заседании замминистра довел до внимания позицию нашей страны относительно укрепления сотрудничества в рамках ОЭС, институционального развития организации, а также возможностей взаимодействия в торгово-экономической, транспортной, энергетической сферах и области цифровизации. Был отмечен вклад состоявшегося в прошлом году в Ханкенди 17-го Саммита ОЭС и первой «Недели ОЭС» в развитие регионального сотрудничества, а также важность реализации достигнутых договоренностей. Подчеркнута роль транспортных, энергетических и цифровых инфраструктурных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, в укреплении взаимосвязанности в регионе.

Замминистра также проинформировал об усилиях нашей страны в направлении обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, и возвращении бывших вынужденных переселенцев.

По итогам встречи был принят итоговый документ под названием «Исламабадское коммюнике».

Кроме того, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф принял глав делегаций государств-членов ОЭС, в том числе заместителя министра Эльнура Мамедова.

В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)
В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)
В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)
В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)
В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)
В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)
В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)
В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)
В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)
В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)
В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)
В Исламабаде с участием Азербайджана обсудили сотрудничество в рамках ОЭС (ФОТО)

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