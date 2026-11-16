Классика в стиле нуар: новое джазовое звучание любимых бакинских мелодий (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Музыка, объединившая национальные традиции и свободу джазовой импровизации, задала особое настроение вечеру в Международном центре мугама (МЦМ). Здесь состоялся концерт джазового композитора и пианистки Лейлы Нуар, которая вместе со своим бэндом представила оригинальную программу, основанную на новом прочтении известных произведений азербайджанской музыкальной классики. Об этом сообщает пресс-центр МЦМ.

Открывая вечер, Лейла Нуар рассказала зрителям о концепции и особенностях программы. Представляя каждое произведение, она делилась интересными историями и подробностями его создания, помогая слушателям лучше понять музыкальный замысел и прочувствовать настроение композиций.

В этот вечер мелодии азербайджанской народной музыки и произведения выдающихся отечественных композиторов предстали перед публикой в новом звучании. Их мелодическая красота обогатилась джазовыми красками, выразительной ритмикой и свободой импровизации. Знакомые музыкальные темы приобрели новые оттенки и интонации, сохранив присущие им лиризм, душевность и национальный колорит. Бережное отношение к первоисточнику позволило не просто изменить привычную форму исполнения, но и раскрыть новые грани произведений, продемонстрировав богатство их художественных возможностей.

В программу вошли "Sənsiz" Узеира Гаджибейли, "Abşeron" Тофика Гаджиева, "Hardasan" Саида Рустамова, "Əziz dost" Тофика Кулиева, "Bakı haqqında mahnı" Рауфа Гаджиева, а также другие известные произведения азербайджанских композиторов, давно ставшие частью музыкальной памяти нескольких поколений.

Каждая композиция прозвучала в оригинальной джазовой интерпретации, отразившей индивидуальный исполнительский почерк Лейлы Нуар, тонкое понимание музыкального материала и свободу творческого прочтения. В одних произведениях особенно ярко раскрывалась лирическая составляющая, в других - динамика ритма и богатство импровизационных решений. При этом за оригинальными аранжировками отчетливо угадывались знакомые мелодии, сохранившие свою эмоциональную силу и национальную самобытность.

Особое впечатление произвело гармоничное взаимодействие музыкантов, благодаря которому каждая композиция воспринималась как часть единого музыкального повествования. Свобода джазовой импровизации, тонкость исполнительской манеры и эмоциональная насыщенность мелодий создали атмосферу, в которой знакомые произведения раскрылись с неожиданной стороны, сохранив близкие слушателям интонации.

Концерт стал искренним признанием в любви к азербайджанской музыкальной культуре, ее богатству и многогранности. Он еще раз подтвердил, что национальное музыкальное наследие, открываясь новым жанровым прочтениям, не утрачивает своей самобытности, а продолжает жить, вдохновлять и находить отклик в сердцах слушателей.

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