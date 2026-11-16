Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджанской Республики.

Согласно изменению, при выполнении работ на открытых рабочих местах (в том числе на установках на этих рабочих местах) в ветреную погоду работникам в установленном порядке будут предоставляться перерывы, а работа будет приостанавливаться.

Кроме того, при силе ветра от 6 до 8 баллов выполнение работ наземными кранами будет допускаться в случаях, предусмотренных техническими паспортами этих кранов. При силе ветра свыше 8 баллов все виды работ с использованием таких кранов будут приостанавливаться.

Отметим, что согласно действующему законодательству, при работе на открытом воздухе в условиях низкой температуры и сильного ветра, а также в холодное время года в неотапливаемых закрытых помещениях работникам предоставляются перерывы для обогрева или работа приостанавливается.

При выполнении работ в жаркую погоду на открытых рабочих местах при температуре воздуха выше 41 градуса Цельсия или в холодное время года в закрытых, но неотапливаемых помещениях при температуре ниже плюс 14 градусов Цельсия работникам в порядке, установленном настоящей статьей, предоставляются перерывы и работа приостанавливается.

Перерывы включаются в рабочее время, и заработная плата за время этих перерывов выплачивается согласно тарифному окладу работников.

При приостановке работы время простоя оплачивается как простой, произошедший не по вине работника, в размере не менее двух третей тарифного оклада.