Средний коридор сохранит свое стратегическое значение - ITF (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Средний коридор сохранит свое стратегическое значение как диверсифицированный маршрут между Азией и Европой.

Об этом заявил представитель Международного транспортного форума (ITF) в эксклюзивном комментарии Trend.

По словам представителя Международного транспортного форума, маршруты, проходящие через Туркменистан и Иран, могут стать более привлекательными для перевозки грузов между Центральной Азией и странами Персидского залива, Турцией и рынками Ближнего Востока в случае установления долгосрочного мира между США и Ираном.

"Улучшение отношений может сделать маршруты через Туркменистан и Иран более привлекательными, особенно для грузов, следующих между Центральной Азией и Персидским заливом, Турцией или рынками Ближнего Востока", - отметили в организации.

В ITF подчеркнули, что для ряда направлений сухопутный транзит через Иран может иметь операционные преимущества.

"Для некоторых пар пунктов отправления и назначения сухопутный маршрут через Иран позволяет избежать дополнительных операций по перегрузке, портовой обработки и паромных перевозок, необходимых при пересечении Каспийского моря. Это может усилить конкурентное давление на Транскаспийский маршрут", - заявили в организации.

В то же время в ITF считают, что Средний коридор продолжит играть ключевую роль в обеспечении транспортной связанности Евразии.

"Средний коридор, тем не менее, сохранит стратегическую ценность как диверсифицированный маршрут между Азией и Европой, позволяющий обходить как Россию, так и Иран. Он продолжит пользоваться значительной политической и инвестиционной поддержкой в рамках развития евразийской транспортной связанности", - отметили в организации.

По данным ITF, проведенный анализ показал, что после нарушений логистических цепочек, вызванных войной в Украине, Средний коридор стал наиболее реалистичной альтернативой Северному коридору.

"Однако его долгосрочная конкурентоспособность зависит от устранения существующих операционных узких мест", - добавили в организации.

В ITF также считают, что при различных конфигурациях транспортных маршрутов Туркменистан сможет извлечь выгоду.

"Туркменистан потенциально может получить преимущества при обоих вариантах. Страна может выступать транзитным государством как для маршрутов через Каспийское море в направлении Азербайджана, так и для маршрутов, проходящих на юг через Иран", - заявили в организации.

Отметим, что Средний коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), представляет собой мультимодальный транспортный маршрут, соединяющий Китай, страны Центральной Азии, Южного Кавказа, Турцию и Европу посредством железнодорожных, морских и автомобильных перевозок. Согласно данным Координационного совета по транзиту Азербайджана, протяженность маршрута составляет около 8-10 тыс. км, а доставка грузов по нему занимает от 12 до 18 дней, тогда как перевозка через Суэцкий канал требует от 30 до 45 дней.

Всемирный банк отмечает, что при реализации необходимых инфраструктурных проектов, цифровизации и устранении административных барьеров к 2030 году Средний коридор способен втрое увеличить объемы грузоперевозок и сократить время доставки примерно вдвое. В настоящее время Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Грузия продолжают модернизацию железнодорожной и портовой инфраструктуры, рассматривая развитие маршрута как один из ключевых факторов укрепления торговой связанности между Европой и Азией.