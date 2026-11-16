Обнародован объем грузов, перевезенных по транспортным коридорам в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В январе–сентябре 2026 года по транспортным коридорам железнодорожным транспортом было перевезено 12 миллионов 81,7 тысячи тонн, морским транспортом — 5 миллионов 370,1 тысячи тонн, автомобильным транспортом — 8 миллионов 490,6 тысячи тонн грузов.

Об этом сообщил Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно данным, объем грузов, перевезенных по транспортному коридору Юг–Запад составил 447,0 тысячи тонн, по транспортному коридору Север–Запад — 3 миллиона 886,9 тысячи тонн, по транспортному коридору Север–Юг — 6 миллионов 867,2 тысячи тонн, по транспортному коридору Восток–Запад — 14 миллионов 741,3 тысячи тонн, по транспортному коридору Европа–Кавказ–Азия — 7 миллионов 507,2 тысячи тонн.

47,0 процента грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, и 46,6 процента грузов, перевезенных автомобильным транспортом, составили транзитные грузы.

Отметим, что Азербайджан в последние годы продолжает реализацию крупных инфраструктурных проектов на пути превращения в один из основных транзитно-логистических центров на евразийском пространстве. В целях увеличения грузоперевозок по маршрутам Восток–Запад, Север–Юг и Среднему коридору страна инвестировала миллиарды долларов в железнодорожную, автодорожную, морскую портовую и логистическую инфраструктуру. Главная цель этой политики — еще больше укрепить позиции Азербайджана как надежного транзитного узла между Европой и Азией.

В частности, развитие Среднего коридора является одним из приоритетных направлений. Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, СЭЗ Алят и новые логистические центры значительно повышают конкурентоспособность этого маршрута. В настоящее время ведутся работы по расширению пропускной способности Бакинского порта с 15 до 25 миллионов тонн, а возможностей по обработке контейнеров — с 500 тысяч до 1 миллиона TEU.