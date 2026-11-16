Birbank предоставляет военнослужащим скидку до 5% на наличный кредит

Birbank запустил специальную кредитную кампанию, предоставляющую клиентам-военнослужащим возможность получить необходимое финансирование на более выгодных условиях. В рамках кампании, которая продлится с 12 по 30 ноября, военнослужащие могут оформить наличный кредит на сумму до 50 000 AZN со скидкой до 5% и без поручителя.

Одним из ключевых преимуществ кампании является упрощённая процедура подачи заявки на кредит. При оформлении не требуется предоставлять дополнительные документы, а сама заявка оперативно обрабатывается в онлайн и офлайн форматах. Таким образом, клиенты могут сэкономить время на оформлении кредита и быстрее получить доступ к необходимым финансовым средствам.

Подать заявку на кредит можно онлайн через мобильное приложение Birbank. Кроме того, клиенты могут воспользоваться предложением через чат Birbank, обратившись в Контакт-центр по номеру 196, а также посетив любое отделение Kapital Bank/Birbank.

С помощью данной кампании Birbank стремится сделать финансовые решения для военнослужащих ещё более доступными и выгодными.

Подробная информация: https://www.b-b.az/nYxXDn

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 120 филиалов, 48 отделений и 15 Цифровых Центров. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Birbank вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.