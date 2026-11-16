Банк ABB представил исследование человеческого капитала в Азербайджане

Продолжая практику подготовки аналитических материалов для заинтересованных сторон, Банк ABB представил новый отчет «Человеческий капитал в цифрах: статистическая картина образования, науки и культуры в Азербайджане». Это первое в своем роде исследование, посвященное данной теме.

В отчете представлен анализ состояния сфер образования, науки и культуры Азербайджана на основе данных Государственного комитета по статистике, Министерства науки и образования, Государственного экзаменационного центра, местных СМИ, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ЮНЕСКО, Всемирного банка, а также академических источников.

Исследование охватывает различные уровни системы образования, высшее образование и формирование человеческого капитала, финансирование образования и институциональный потенциал, географическое распределение образовательных и научных учреждений, региональные различия, научный и кадровый потенциал. Кроме того, рассматриваются позиции азербайджанского образования в международных рейтингах и показателях, ключевые показатели сферы культуры, динамика ее развития и другие актуальные вопросы.

Отдельное внимание уделено оценке проводимых в стране образовательных реформ и перспектив дальнейшего развития с учетом международного опыта.

Цель подготовки отчета — представить в доступной и четко структурированной форме роль образования, науки и культуры в формировании и развитии человеческого капитала Азербайджана, основные тенденции, вызовы, сильные стороны и возможности развития этих сфер.

Главный вывод исследования заключается в необходимости сохранения последовательности реализуемых в последние годы инициатив и реформ в данных сферах. При этом на дальнейших этапах развития наряду с количественными показателями особое внимание следует уделять качественным аспектам, а также расширению возможностей в регионах. Все это может внести существенный вклад в долгосрочное и устойчивое развитие человеческого капитала Азербайджана.

Подготовка подобных аналитических отчетов, представляющих практическую ценность для заинтересованных сторон, является распространенной практикой среди многих зарубежных банков. В Азербайджане первым эту практику внедрил именно Банк ABB.

С регулярно публикуемыми Банком аналитическими исследованиями, посвященными различным сферам, можно ознакомиться здесь.

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