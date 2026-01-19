МВФ повысил прогноз мирового экономического роста на 2026 год

БАКУ/Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что глобальный экономический рост сохранит устойчивость на уровне 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, что сопоставимо с ростом 3,3% в 2025 году, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на январское издание World Economic Outlook 2026 МВФ.

«МВФ повысил прогнозы на 2026 год и оставил их без изменений для 2027 года по сравнению с октябрьским выпуском World Economic Outlook 2025 года. На первый взгляд стабильные показатели отражают балансирование разнонаправленных факторов: противодействие со стороны меняющейся торговой политики компенсируется стимулирующим эффектом растущих инвестиций в технологии, включая искусственный интеллект, преимущественно в Северной Америке и Азии, а также фискальной и монетарной поддержкой, благоприятными финансовыми условиями и высокой адаптивностью частного сектора», - отмечается в отчете.

МВФ прогнозирует рост развитых экономик на уровне 1,8% в 2026 году и 1,7% в 2027 году. В Соединенных Штатах экономика, по прогнозу, вырастет на 2,4% в 2026 году, поддерживаемая фискальной политикой и снижением ключевой ставки, при этом влияние более высоких торговых барьеров постепенно ослабевает.

«Повышение прогноза на 0,3 процентного пункта по сравнению с октябрьским отчетом отражает более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП за третий квартал 2025 года, восстановление активности в первом квартале 2026 года после завершения приостановки работы федерального правительства в четвертом квартале 2025 года и связанный эффект переноса. Ожидается, что рост сохранится на уровне 2% в 2027 году, поддержанный краткосрочным фискальным стимулированием через налоговые льготы для корпоративных инвестиций в рамках закона One Big Beautiful Bill Act of 2025», - говорится в документе.

В странах с развивающейся экономикой рост, как ожидается, продолжит находиться чуть выше 4% в 2026 и 2027 годах.

В странах Ближнего Востока и Центральной Азии прогнозируется ускорение роста с 3,7% в 2025 году до 3,9% в 2026 году и 4% в 2027 году, чему способствуют увеличение добычи нефти, устойчивый внутренний спрос и проводимые реформы.