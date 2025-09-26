Маршрут Трампа сделает Южный Кавказ более интегрированным, чем когда-либо — президент CPC

БАКУ /Trend/ - Маршрут Трампа сделает регион Южного Кавказа более интегрированным, чем когда-либо.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил президент Caspian Policy Center (CPC) Эфган Нифти на шестом ежегодном Каспийском бизнес-форуме в Нью-Йорке, организованном CPC совместно с посольствами стран Каспийского региона.

В своём вступительном слове Нифти отметил значимые события, произошедшие в регионе за последний год. Он подчеркнул, что историческое парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, свидетелем которого стал Президент Дональд Трамп, открывает возможности для реализации огромного потенциала Южного Кавказа и всего Каспийского региона.

«Соглашение между Арменией и Азербайджаном, достигнутое при посредничестве США, означает не только прорыв в политической стабильности, но и начало новой эры экономической взаимосвязанности. С запуском "Маршрута Трампа" для международного мира и процветания, или Зангезурского коридора, Южный Кавказ будет более интегрированным, чем когда-либо. Этот маршрут способен сократить сроки грузоперевозок до 40 процентов, увеличить объём до 15 миллионов тонн и обеспечить трансформационный рост — включая прогнозируемое увеличение ВВП Армении на 30 процентов в течение двух лет, а также устойчивый рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана», — отметил Нифти.

Президент CPC также подчеркнул растущую роль транспортной связности в Каспийском регионе благодаря таким проектам, как Средний коридор. «Средний коридор продолжает становиться жизненно важной артерией, соединяющей Азию и Европу. То, что ранее считалось второстепенным маршрутом, за последние годы стало незаменимым, особенно с учётом ограничений маршрутов через Россию из-за санкций и трудностей морской торговли в связи с конфликтами на Ближнем Востоке», — сказал он.

Нифти также обратил внимание на возрастающее участие США в делах Каспийского региона как на деловом, так и на государственном уровне: «Ранее в этом году ExxonMobil подписала соглашение с азербайджанской SOCAR о расширении работ по добыче и разведке углеводородов на суше. Chevron объявила о расширении проекта по разработке месторождения Тенгиз в Казахстане на $48 млрд — это один из крупнейших энергетических проектов в мире. Мы также наблюдаем аналогичные инвестиции и со стороны других компаний. Между тем в начале этого месяца Вашингтон выделил $145 млн на развитие TRIPP — это важный аванс для будущего, основанного на расширении связности и процветании».

По его словам, все эти изменения способствуют углублению регионального сотрудничества и открывают новые, ранее немыслимые возможности для бизнеса.