Baku Steel Company на выставке Caspian Oil & Gas 2026 (ФОТО/ВИДЕО)

Стенд BSC — Международная выставка «Нефть и газ Каспия»

Крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа ЗАО «Baku Steel Company» (BSC) выступило в статусе Gold Sponsor 31-й Международной выставки «Нефть и Газ Каспия» (Caspian Oil & Gas 2026). Мероприятие прошло 1–3 июня в Бакинском Экспо-центре в рамках Бакинской энергетической недели и собрало 276 компаний из 46 стран.

На стенде BSC особое внимание привлекла трубная продукция для нефтегазового сектора, изготовленная в соответствии с международными стандартами, включая API. Экспозиция позволила позиционировать BSC как национального производителя стальной продукции для строительной, промышленной и нефтегазовой отраслей.

В ходе выставки представители компании провели встречи с партнёрами, потенциальными заказчиками и профильными организациями. На повестке стояли поставки трубной продукции, требования к качеству и сертификации, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

По итогам мероприятия организаторы выразили благодарность BSC за спонсорскую поддержку, отметив участие компании памятной композицией.

О КОМПАНИИ

ЗАО «Baku Steel Company» — крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа. Работая на базе современных европейских технологий, компания выпускает высококачественную стальную продукцию — арматуру, бесшовные трубы и ферросплавы — для строительства, инфраструктуры и промышленности. Продукция BSC отвечает требованиям международной сертификации и поставляется на рынки США, Европейского Союза и других стран.

Подробная информация: www.bakusteel.com