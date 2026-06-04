Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/ Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,72 доллара США, или 2,7%, и составила 104,40 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 2,72 доллара США, или 2,7%, и составила 101,98 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 3,28 доллара США, или 4,4%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 77,03 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 3,76 доллара США, или 3,8%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 101,24 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.