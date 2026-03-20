Обнародован объем производства автомобильного бензина в Азербайджане в январе-феврале

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено 233,6 тысячи тонн автомобильного бензина.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократился на 23,5 тысячи тонн, или на 9,1%.

В январе-феврале 2025 года в Азербайджане было произведено 257,1 тысячи тонн автомобильного бензина.

По состоянию на 1 марта текущего года запасы готовой продукции в стране составили 70,8 тысяч тонн.

Отметим, что в январе-феврале этого года в сфере производства нефтепродуктов Азербайджана общий объем производства составил 824,5 миллиона манатов, что на 18,4% меньше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Производство нефтяного кокса увеличилось на 9,8%, газойля (дизельного топлива) сократилось на 16,2%, нефтяного битума - на 15,9%, белой нефти - на 22,1%, а производство мазута - на 70,4%.