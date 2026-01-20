SOCAR и Honeywell обменялись мнениями по вопросам возобновляемой энергии

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) провела обмен мнениями с компанией Honeywell по вопросам устойчивого развития, возобновляемой энергетики, развития человеческого капитала и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Об этом сообщил президент SOCAR Ровшан Наджаф в своем аккаунте в социальных сетях, сообщает Trend.

"В рамках Всемирного экономического форума 2026 (World Economic Forum 2026), у нас состоялась продуктивная встреча с председателем и генеральным директором компании Honeywell Вималом Капуром.

В ходе встречи обсуждалась роль передовых технологий, цифровизации и инноваций в ускорении энергетического перехода, а также повышении эффективности всей цепочки создания стоимости в энергетике. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам устойчивого развития, возобновляемой энергии, развития человеческого капитала и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", — говорится в публикации.

Следует отметить, что Honeywell поддерживает организации в решении самых сложных мировых задач в области автоматизации, будущего авиации и энергетического перехода. Компания, как партнер, через свои бизнес-сегменты - Аэрокосмические технологии, Автоматизация зданий, Автоматизация процессов и технологии (PA&T) и Промышленная автоматизация — при поддержке программного обеспечения Honeywell Forge — предоставляет практические решения и инновации, которые помогают сделать мир умнее, безопаснее и устойчивее.

Более 10 миллионов коммерческих зданий используют технологии компании для повышения эффективности работы и создания более комфортных, безопасных и здоровых пространств для своих пользователей.

