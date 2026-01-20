Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи Украине (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи Украине.

Как сообщили Trend в министерстве энергетики Азербайджана, груз с электрооборудованием был отправлен с территории Сумгайытского технологического парка.

Отправка помощи была обеспечена министерством энергетики в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.

Гуманитарный груз включает в себя в общей сложности 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 000 метров кабелей и проводов.

Общая стоимость помощи, организованной на основании обращения украинской стороны, составляет 1 миллион долларов США.

Отметим, что Азербайджан и ранее направлял в Украину гуманитарную помощь в связи с электроснабжением.

Общая стоимость гуманитарной поддержки, оказываемой Азербайджаном Украине, включая помощь, направленную на восстановление и реконструкцию, уже превысила 45 миллионов долларов США.

