SOCAR Carbamide присоединился к сети Global Lighthouse (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Карбамидный завод Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) SOCAR Carbamide принят в престижную сеть Global Lighthouse Всемирного экономического форума (ВЭФ) и также удостоен премии Digital Lighthouse этого форума, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что в рамках ВЭФ награду вручили председателю Наблюдательного совета SOCAR, министру экономики Азербайджана Микаилу Джаббарову.

Подчеркивая, что это достижение является международным признанием успехов в цифровизации производства на заводе, внедрении передовых технологий и повышении энергоэффективности, М.Джаббаров сказал:

«SOCAR Carbamide — первый завод, действующий в Азербайджане, который получил эту награду, а SOCAR является единственной энергетической компанией в мире, удостоенной трех отличий Digital Lighthouse Award. Это достижение стало результатом системной трансформации, инноваций и эффективной работы по цифровизации, а также высокоэффективной интеграции технологий Industry 4.0 в операционные процессы».

Президент SOCAR Ровшан Наджаф отметил: «Принятие в Global Lighthouse Network и получение Digital Lighthouse Award является подтверждением успеха программы трансформации SOCAR — демонстрацией того, как цифровые технологии, передовая автоматизация и повышение квалификации персонала могут обеспечить ощутимые улучшения в производительности при одновременном снижении воздействия на окружающую среду. Мы продолжим расширять эти возможности по всей компании SOCAR, устанавливая новые стандарты безопасной, эффективной и устойчивой работы».

Согласно информации, в результате системной трансформации и инновационной деятельности, проводимой на протяжении последних трех лет, завод SOCAR Carbamide выделился среди крупнейших мировых предприятий и изначально был включен в число финалистов в 2025 году.

После этого эксперты Всемирного экономического форума провели оценку на месте, в результате чего завод был принят в Global Lighthouse Network и также удостоен Digital Lighthouse Award.

Следует отметить, что ранее Digital Lighthouse Award получали петрохимический комплекс SOCAR Petkim и НПЗ SOCAR STAR. В то же время SOCAR Carbamide стал первым предприятием, действующим в Азербайджане, которое достигло этого признания, а также первым в мире заводом по производству удобрений, удостоенным этой награды.

За последние три года SOCAR инвестировал в передовые технологии, связанные с повышением эффективности производства, безопасностью процессов и управлением охраной труда и экологией (HSE), достигнув значительного прогресса в этих областях. В этом контексте особое внимание было уделено управлению сложными химическими производственными процессами на заводе SOCAR Carbamide, основанными на передовой автоматизации и системах управления процессами. Улучшались существующие технологии автоматизации, использовались модели искусственного интеллекта, а также продолжалось развитие цифровых навыков сотрудников.

Подчеркивается, что в результате был создан умный завод, способный к прогнозированию в реальном времени, адаптации и устойчивому развитию: "Всего на заводе внедрено 42 цифровых решения на основе искусственного интеллекта, соответствующих стандартам Четвёртой промышленной революции. Принятые меры обеспечили замкнутый автономный контроль процессов и поддержку персонала с помощью генеративного искусственного интеллекта и робототехники, что позволило увеличить производительность на 21%, а эффективность использования природного газа - на 24%. В результате трансформации снизились выбросы углерода на 19%, производственные отходы на 72% и незапланированные простои на 82%. Кроме того, 70% сотрудников получили новые навыки и прошли повышение квалификации. Также были улучшены 41 операционный и финансовый показатель".

Напомним, что Global Lighthouse Network, созданная в 2018 году, является платформой для компаний, которые наиболее эффективно применяют технологии Industry 4.0 в своей деятельности. В эту сеть могут войти компании, которые эффективно используют искусственный интеллект и другие технологии Четвёртой промышленной революции, достигают высоких результатов в производственных областях и цепочках создания стоимости, повышают операционную эффективность через инновационные подходы, снижают влияние на окружающую среду и обладают способностью более гибко реагировать на изменения рынка. Платформа Global Lighthouse Network предоставляет участникам дополнительные возможности для обмена опытом, проведения встреч и установления новых партнерств.