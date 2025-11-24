SOCAR получила свой первый ESG-рейтинг от Sustainable Fitch

БАКУ/Trend/ - Sustainable Fitch присвоила Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ESG-рейтинг (экологические, социальные и управленческие показатели) на уровне «3» с итоговым баллом 41, передаёт Trend со ссылкой на SOCAR.

Этот результат отражает средний уровень ESG-показателей компании, в котором сильные стороны — надёжное управление рисками и цели по сокращению выбросов — уравновешиваются сохраняющимися вызовами в сфере экологического воздействия, диверсификации и прозрачности корпоративного управления.

При выставлении рейтинга учитывались декарбонизационные цели SOCAR, стабильность её социальных показателей, а также развитая система управления рисками. Существенную роль сыграла и интеграция компании в международные стандарты ESG-отчётности. Sustainable Fitch отметила прогресс SOCAR в области устойчивого развития и соответствие долгосрочных стратегических целей ожиданиям международных инвесторов.

"В прошлом году SOCAR подтвердила приверженность ESG-приоритетам, став первой энергетической компанией Каспийского региона, получившей ESG-рейтинг уровня BBB от MSCI. Несмотря на такие вызовы, как волатильность цен и операционная неопределённость на нефтегазовых рынках, сильные финансовые показатели SOCAR и усилия по повышению прозрачности и подотчётности позволили компании впервые в своей истории получить два кредитных рейтинга инвестиционного уровня — BBB- от Fitch и Baa3 от Moody’s", - говорится в сообщении SOCAR.

Отметим, что Sustainable Fitch Ratings предоставляет решения по ESG-оценке на глобальном уровне, помогая участникам рынка принимать взвешенные решения на международных финансовых рынках. Агентство оценивает, насколько эффективно организация интегрирует экологические и социальные факторы в свою бизнес-модель, стратегию и систему управления, а также анализирует общий уровень эффективности, обязательств и менеджмента. Рейтинг выставляется по шкале от 1 (высший) до 5 (низший).