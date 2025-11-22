Новый этап в энергосистеме Нахчыванской АР - достижения за год

БАКУ /Trend/ - Год назад, 23 ноября 2024 года, в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева № 235, функции по производству и передаче электроэнергии Нахчыванской государственной энергетической службы были возложены на ОАО «Азерэнержи».

Как сообщает Trend со ссылкой на ОАО «Азерэнержи», в целях реализации указа в прошлом году были проведены масштабные мероприятия по обновлению и модернизации энергосистемы Нахчыванской Автономной Республики. На балансе общества создано ООО «Нахчыванэнержи», сформирована новая структура, а более 400 местных специалистов получили рабочие места.

Кроме того, ОАО «Азерэнержи» на основе «Стратегии электроэнергетики Нахчыванской Автономной Республики» подготовило «Мероприятия по восстановлению и реконструкции на 2025–2027 годы». В рамках реализации стратегии началась реконструкция ряда подстанций, играющих важную роль в энергоснабжении Нахчыванской Автономной Республики.

В настоящее время на подстанциях «Нахчыван» мощностью 110 кВ, «Бабек» - 154/110/10 кВ и «Чешмебасар» - 110/35/10 кВ ведутся строительные работы в соответствии с современными инженерными решениями и международными стандартами безопасности. Следует отметить, что подстанция "Нахчыван" 110/35/10 кВ станет первой подстанцией закрытого типа в автономной республике, что значительно повысит безопасность и управляемость энергетической инфраструктуры. В то же время на завершающей стадии находятся подготовительные работы к вводу в эксплуатацию подстанции «Ени Джульфа» - 132/110/35/10 кВ.

Важные шаги предпринимаются и в области цифровизации управления энергосистемой. Строительство административного здания ООО «Нахчыванэнержи», Регионального центра цифрового управления и SCADA продолжается быстрыми темпами. Большая часть бетонных работ в рамках проекта уже завершена, и ведется монтаж железобетонных покрытий. В соответствии с графиком строительства, бетонные работы планируется завершить к концу текущего года.

Параллельно с этим ведутся масштабные реконструкционные работы по полной модернизации передающей сети. Продолжается поэтапная реконструкция воздушных линий электропередачи, построенных в 1950-х годах и непригодных к эксплуатации. На первом этапе строится новая инфраструктура двухцепных линий 110 кВ-ных «Джульфа», «Ордубад-1» и «Ордубад-2» общей протяженностью 69 км. На Джульфинском и Ордубадском направлениях ведется замена старых опор на современные анкерные и промежуточные, интенсивно ведется прокладка воздушных линий электропередачи и монтаж изоляционно-защитных систем на заглубленных опорах.

Эти проекты не ограничиваются обновлением энергетической инфраструктуры, но и вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Около 200 местных жителей получили работу на строительных площадках, а сотни инженеров, техников, специалистов по контролю и логистике были привлечены к процессу. Это расширило возможности трудоустройства населения Нахчывана, создав как временные, так и постоянные рабочие места.

Также запланированы более крупные проекты по повышению энергетической безопасности. ОАО «Азерэнержи» планирует в ближайшие годы построить в Нахчыване подстанцию ​​«Чевириджи» напряжением 400/330/110/35/10 кВ. Через эту подстанцию ​​планируется проложить двухцепную линию электропередачи напряжением 400 кВ из Нахчывана в Турцию, создать энергетическую развязку Азербайджан-Турция-Европа и обеспечить прямой выход на европейские энергетические рынки по линии Джебраил-Нахчыван-Агры. Также были проведены инженерно-геологические и геодезические работы по включению в топографический план линий электропередачи 330 кВ-ной «Джебраил-Нахчыван» и 400 кВ-ной «Нахчыван-Турция» на участке 100 км от Ордубадского района до границы с Турцией.

Кроме того, 5,2-км участок воздушных линий электропередачи 110 кВ-ной «Нахчыван-1», «Нахчыван-2», «Нахчыван-3», «Цементзавод-2», проходящий через жилые массивы, будет заменен подземными кабельными линиями, что не только повысит безопасность, но и позволит сделать инфраструктуру городской среды более благоустроенной и устойчивой.

Объявление Автономной Республики зоной «Зеленой энергии» придает новое стратегическое содержание энергетическим проектам, реализуемым в Нахчыване. Эффективное использование возобновляемых источников энергии играет важную роль в энергобалансе региона. В настоящее время в зоне деятельности ООО «Нахчыванэнержи», входящего в состав ОАО «Азерэнержи», находятся пять гидроэлектростанций, три солнечные, одна ветряная и одна гибридная – ветро-солнечная электростанции. Благодаря функционированию этой инфраструктуры около 50 процентов электроэнергии, производимой в автономной республике, приходится на долю «зеленой энергии».

Проекты реконструкции и модернизации, реализуемые «Азерэнержи» в Нахчыване, не только укрепляют существующую энергетическую инфраструктуру, но и определяют будущий вектор развития автономной республики. Все это свидетельствует о том, что реальные результаты реализации соответствующего указа Президента Ильхама Алиева уже ощутимы, и энергетический сектор Нахчывана вступил в качественно новый этап.

