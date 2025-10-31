Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,29 доллара США, или на 0,44%, составив 65,95 доллара за баррель.
Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,33 доллара, или на 0,51%, и составила 63,87 доллара.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем уменьшилась на 0,31 доллара, или на 0,59%, до 52,59 доллара за баррель.
Стоимость одного барреля североморской нефти марки Dated Brent по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,12 доллара, или на 0,18%, составив 65,25 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти рассчитана исходя из 70 долларов США за баррель.