Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 31 октября 2025 09:13 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,29 доллара США, или на 0,44%, составив 65,95 доллара за баррель.

Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,33 доллара, или на 0,51%, и составила 63,87 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем уменьшилась на 0,31 доллара, или на 0,59%, до 52,59 доллара за баррель.

Стоимость одного барреля североморской нефти марки Dated Brent по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,12 доллара, или на 0,18%, составив 65,25 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти рассчитана исходя из 70 долларов США за баррель.

