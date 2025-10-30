Инициативы по укреплению связности открывают для Азербайджана возможность диверсифицировать свою экономику - МВФ

БАКУ/Trend/-Инициативы по укреплению связности открывают для Азербайджана возможность диверсифицировать свою экономику.

Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур в ходе онлайн-брифинга в ответ на вопрос Trend.

«Инициативы, направленные на укрепление связности и развитие различных коридоров — как энергетического, так и торгового — открывают для Азербайджана возможность диверсифицировать экономику и повысить уровень своей взаимосвязанности. Это создаёт дополнительный потенциал. Для его реализации необходимо предпринять ряд важных шагов. Прежде всего, продолжить проведение реформ, способствующих диверсификации торговли и укреплению участия частного сектора в экономике», - сказал он.

Азур отметил, что проводимые реформы, направленные на повышение эффективности деятельности государственных предприятий, также являются шагом в правильном направлении.

«Кроме того, недавние улучшения в геополитической обстановке создают благоприятные условия для расширения и ускорения интеграции, особенно в части развития потенциала Среднего коридора»,- добавил он.