Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Казахстане

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Республике Казахстан для участия в заседании Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов вместе с военным руководством других стран-участниц посетил парк 28 гвардейцев-панфиловцев, где возложил венок к памятнику «Вечный огонь».

Затем в Алматы состоялось заседание, на котором были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества и предстоящие задачи.

В завершение заседания состоялась церемония подписания итоговых документов.