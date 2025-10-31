Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Казахстане

Политика Материалы 31 октября 2025 14:32 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Казахстане
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Республике Казахстан для участия в заседании Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов вместе с военным руководством других стран-участниц посетил парк 28 гвардейцев-панфиловцев, где возложил венок к памятнику «Вечный огонь».

Затем в Алматы состоялось заседание, на котором были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества и предстоящие задачи.

В завершение заседания состоялась церемония подписания итоговых документов.

