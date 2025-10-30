Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

ЦБА обсудил с участниками рынка капитала развитие сектора и укрепление инфраструктуры

Финансы Материалы 30 октября 2025 12:53 (UTC +04:00)
ЦБА обсудил с участниками рынка капитала развитие сектора и укрепление инфраструктуры

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Али Ахмедов встретился с руководителями Ассоциации рынков капитала Азербайджана, Бакинской фондовой биржи, Национального депозитарного центра и инвестиционных компаний.

Об этом Trend сообщили в ЦБА.

В ходе встречи были обсуждены тенденции, наблюдаемые на рынках капитала в третьем квартале 2025 года, основные факторы, влияющие на развитие сектора, и вопросы укрепления рыночной инфраструктуры.

На встрече состоялся обмен мнениями о стратегических целях развития рынков капитала, предстоящей работе по повышению финансовой устойчивости инвестиционных компаний и углублению финансового посредничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости