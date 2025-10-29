Азербайджанские борцы завоевали 7 медалей на чемпионате мира U-23

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские борцы добились исторического успеха на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет, сообщает Trend.

На турнире, проходившем с 20 по 27 октября в Нови-Саде, сборная Азербайджана завоевала 7 медалей — 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые. Этот результат стал лучшим в истории выступлений азербайджанской команды на чемпионатах мира U-23, которые проводятся с 2017 года.

По общему количеству наград Азербайджан занял 4-е место, уступив лишь Японии (6–1–3), Ирану (5–2–5) и США (5–2–4).

Чемпионами мира стали Эльмир Алиев (55 кг), Зия Бабашов (63 кг) и Кенан Хейбатов (70 кг). Серебряную медаль завоевал Хетаг Карсанов (125 кг), а бронзовыми призёрами стали Руслан Нуруллаев (72 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг) и Али Цокаев (86 кг).