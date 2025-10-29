Финляндия смотрит на Восток. Новые перспективы по итогам визита Президента Стубба в Астану

БАКУ/Trend/ - Первый официальный визит Александра Стубба в Казахстан в качестве Президента 28-29 октября 2025 года еще раз доказал, что даже между государствами, разделенными тысячами километров, может формироваться плотная сеть взаимных интересов и возможностей.

Финляндия, известная своими технологиями и устойчивыми промышленными решениями, все больше проявляет интерес к Центральной Азии. Казахстан, в свою очередь, ищет партнеров, готовых принести передовые технологии и опыт “зеленого” перехода. Так две страны, находящиеся на разных концах Евразии, выстраивают сотрудничество, основанное на прагматизме и взаимном доверии.

С 2005 года Финляндия вложила в Казахстан около полумиллиарда долларов, а в 2025 году торговый оборот между странами превысил 89 миллионов долларов, при этом казахстанский импорт занимает большую часть - свыше 84 миллионов. Сегодня на казахстанском рынке успешно работают около 70 финских компаний, включая такие известные бренды, как Wärtsilä, Metso, Peikko, Tikkurila и Nurminen Logistics.

В ходе визита Стубба сопровождала бизнес-делегация из более чем 20 ведущих финских компаний, что подчеркнуло практическую направленность переговоров. Особое внимание было уделено развитию транспортных связей. Казахстан, обеспечивающий около 85 процентов всех сухопутных перевозок между Европой и Китаем, играет ключевую роль в формировании Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что продолжающееся развитие этого маршрута, включая запуск цифровой платформы Smart Cargo, укрепит позиции страны как логистического узла Евразии. В ходе переговоров Токаев также отметил важность проекта ЕС Global Gateway. Он выразил заинтересованность развивать сотрудничество между портами Казахстана и Финляндии, включая обмен опытом между Актау, Курыком, Хельсинки и Хамина-Котка.

Экономическая повестка переговоров также включала вопросы устойчивого финансирования и взаимодействия между Международным финансовым центром "Астана" и финскими финансовыми институтами. Президенты подчеркнули необходимость продвижения "зеленых" технологий, энергоэффективности и цифровизации, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Отдельное внимание уделено энергетическому партнерству. Казахстан, являющийся крупнейшим производителем урана в мире, готов развивать сотрудничество с Финляндией в области мирного использования атомной энергии и управления отходами. Ожидается, что подписанный меморандум между Агентством по атомной энергии Казахстана и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) станет основой для обмена технологиями и практиками в этой сфере.

Токаев также выразил заинтересованность в применении финских технологий для модернизации угольной энергетики и сокращения выбросов. Финская компания Wärtsilä уже внедряет в Казахстане гибридные энергетические системы, а Metso предлагает решения для переработки минерального сырья - это формирует основу для устойчивого промышленного роста и экспорта передовых технологий.

Президент Казахстана напомнил, что страна производит 21 из 34 редкоземельных элементов, критически важных для экономики ЕС, и намерен привлекать европейские инвестиции и технологии в обмен на доступ к этим ресурсам. В сфере сельского хозяйства предложено создание совместных предприятий по глубокой переработке агропродукции, что повысит добавленную стоимость в экспортных цепочках.

Отдельные направления сотрудничества касаются науки и цифровизации. Возможность использования финского суперкомпьютера LUMI открывает возможности для партнерства в области ИИ, анализа данных и технического образования. Применяемая в Казахстане финская система SILAM для прогнозирования качества воздуха демонстрирует, что климатические и экологические технологии Финляндии уже находят практическое применение в регионе.

Политическое сотрудничество дополняется миротворческими инициативами: продолжится работа между казахстанским Центром миротворческих операций (KAZCENT) и Международным центром Сил обороны Финляндии (FINCENT). Также обсуждалась возможность упрощения визового режима между Казахстаном и ЕС, что облегчит поездки граждан и деловые контакты.

В ходе визита Стубб подчеркнул, что политические соглашения между Казахстаном и Финляндией создают основу для деловой стабильности в условиях растущей геоэкономической неопределённости. Финляндия также поддержала инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

В рамках визита также прошел бизнес-форум Казахстан-Финляндия, ставший важной платформой для укрепления экономических связей и обсуждения новых направлений промышленной и инвестиционной кооперации между двумя странами.

В ходе визита было подписано 15 документов о сотрудничестве. Они отражают широкий спектр достигнутых договоренностей - от управления водными ресурсами и лесного хозяйства до устойчивого туризма, образования и ликвидации аварийных разливов нефти.

Особое внимание в рамках финско-казахстанского сотрудничества уделено развитию туризма и экологичного строительства. Был подписан меморандум о сотрудничестве между АО "Бурабай Даму" и финской компанией Honkarakenne, направленный на развитие туристической инфраструктуры и внедрение экологичных строительных практик на курорте Бурабай.

Кроме того, меморандум о взаимопонимании между BI Construction & Engineering и Peikko Group предусматривает создание совместного производства строительных систем DELTABEAM в Казахстане, что позволит локализовать инновационные технологии в строительной отрасли.

Параллельно TOR’RE Ltd и Honkarakenne будут реализовывать пилотный проект по деревянному домостроению, открывая возможности для развития "зеленого" жилья и устойчивой урбанистики в стране.

Среди подписанных документов - меморандум о сотрудничестве между АО «Теңіз жасағы» и финской компанией Lamor Corporation в сфере ликвидации аварийных разливов нефти и поддержки морских операций, а также меморандум о взаимопонимании между Самрук-Казына и Wärtsilä Finland Oy, направленный на развитие энергетических технологий и повышение энергоэффективности.

Таким образом, ключевые точки соприкосновения между Астаной и Хельсинки лежат в плоскости устойчивого развития, “зеленой” энергетики, логистики и инноваций. Потенциал взаимодействия далеко не исчерпан: на стыке финских технологий и казахстанских ресурсов формируется новая модель партнёрства, основанная на взаимном доверии и ориентации на будущее.