ЕС готов содействовать полному раскрытию транспортно-коммуникационного потенциала Южного Кавказа

БАКУ/Trend/ - Европейский союз (ЕС) готов содействовать полному раскрытию экономического и транспортно-коммуникационного потенциала Южного Кавказа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи «Евронест» о продвижении справедливой торговли, сотрудничества и инвестиций между ЕС и странами «Восточного партнёрства» в поддержку транспортной связности, «зелёного» перехода и развития инфраструктуры.

«[Евронест] приветствует парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также решение открыть все региональные коммуникации на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции; призывает обе страны продолжить процесс делимитации границы; подчёркивает, что ЕС готов поддержать раскрытие полного экономического и транспортно-коммуникационного потенциала Южного Кавказа посредством сотрудничества в области торговли и инвестиций, транспортной и иной инфраструктуры, включая трансграничные проекты, тем самым превращая регион в зону стабильности, устойчивого развития и общего процветания», - говорится в документе.

В резолюции также отмечается, что проект транспортной связи Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания») является важным шагом на пути к раскрытию полного экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа.

Отметим, что Парламентская ассамблея «Евронест» — это межпарламентский форум, в котором участвуют депутаты Европейского парламента и национальных парламентов Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана и Грузии. Ассамблея была создана в 2011 году Европейской комиссией как часть инициативы «Восточное партнёрство».