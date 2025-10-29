Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами турецкого флага

Политика Материалы 29 октября 2025 21:33 (UTC +04:00)
Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами турецкого флага

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В честь 102-й годовщины провозглашения Турецкой Республики здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами турецкого флага.

Как сообщает Trend, об этом в социальной сети «Х» написал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Поздравляем братскую Турцию с Днём Республики. Проекция цветов турецкого флага на здании Центра Гейдара Алиева в эти минуты — ещё один пример нашего братства», — говорится в публикации.

Лента

Лента новостей

Читать все новости