БАКУ /Trend/ - В честь 102-й годовщины провозглашения Турецкой Республики здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами турецкого флага.

Как сообщает Trend, об этом в социальной сети «Х» написал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Поздравляем братскую Турцию с Днём Республики. Проекция цветов турецкого флага на здании Центра Гейдара Алиева в эти минуты — ещё один пример нашего братства», — говорится в публикации.