Электронная очередь охватит все медучреждения Азербайджана к концу года - Вугар Гурбанов

БАКУ/Trend/ - В 17 медицинских учреждениях Баку и Абшерона установлено 33 терминала электронной очереди и 99 мониторов, а в 28 медицинских учреждениях регионов — 51 терминал и 133 монитора.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на церемонии открытия Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций Medinex 2025 в Баку.

По его словам, к концу года планируется внедрить систему электронной очереди в большинстве медицинских учреждений страны.

«Кроме того, за последние пять лет в 95 медицинских учреждениях внедрена Система управления лабораторными исследованиями, в рамках которой было оказано в общей сложности 110 миллионов лабораторных услуг, в том числе 90 миллионов амбулаторных и 20 миллионов стационарных. Теперь граждане могут получать результаты своих лабораторных исследований онлайн через личный кабинет и мобильное приложение e-TABIB", - подчеркнул он.

В.Гурбанов добавил, что благодаря этим цифровым решениям система управления TƏBİB обеспечивает обмен информацией в режиме реального времени, повышает точность принятия решений и усиливает прозрачность управления в системе здравоохранения.

