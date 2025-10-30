Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Внесены изменения в процесс покупки билетов на Бакинском международном автовокзале

Общество Материалы 30 октября 2025 18:37 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Учитывая большой пассажиропоток в Бакинском международном автовокзальном комплексе, в процесс покупки билетов внесены изменения в соответствии с действующим законодательством для обеспечения своевременного отправления рейсов, надлежащего укомплектования автобусов и решения других организационных вопросов.

Об этом Trend сообщили в автовокзальном комплексе.

Отмечено, что продажа билетов на междугородние и межрайонные рейсы осуществляется не позднее, чем за 15 минут до отправления автобусов. Если до отправления автобуса остается менее 15 минут, билеты продаются уже на следующий рейс. Данное правило распространяется на билеты, приобретенные через портал "biletim.az" и в кассах автовокзала. Следует отметить, что на начальном этапе данное правило не распространяется на другие городские и региональные автовокзалы.

Для удобной покупки билетов заранее, без посещения кассы, рекомендуется использовать платформу "biletim.az", чтобы воспользоваться более доступными ценами и выбором места.

