Ветровая электростанция "Хызы-Абшерон" скоро будет готова к эксплуатации - министр

БАКУ /Trend/ - Ветровая электростанция «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт в скором времени будет готова к эксплуатации.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в аккаунте в "X".

"Состоялось ознакомление с последними строительными работами, проводимыми на Абшеронском и Хызинском участках ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт. Станция скоро будет готова к эксплуатации", - говорится в публикации.

Отметим, что ветровая электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 мегаватт, реализуемая в соответствии с приоритетом Азербайджана как страны чистой окружающей среды и "зеленого" роста, является одним из крупнейших проектов в области возобновляемых источников энергии в нашей стране и реализуется компанией ACWA Power полностью за счет иностранных инвестиций.

Проект реализуется в Абшеронском и Хызинском районах на общей площади 36 гектаров. 12 ветровых турбин общей мощностью 78 мегаватт будут размещены на участке на территории Абшеронского района, а 25 ветровых турбин мощностью 162 мегаватта - на территории Хызинского района. Прогнозируется, что на Абшероне будет производиться более 300 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, а в Хызы - более 600 миллионов киловатт-часов.

Эффективность производства энергии в ветроэнергетике зависит от скорости ветра. Исследования показывают, что среднегодовая скорость ветра на Абшероне составляет 9,35 м/с, в Хызы - 9,63 м/с. Этот показатель достаточно высок для эффективной работы турбин и обеспечит стабильность выработки энергии станцией.

