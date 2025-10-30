Азербайджан представлен на ежегодном собрании Международного форума суверенных фондов благосостояния

БАКУ /Trend/ – Делегация во главе с исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) Исрафилом Мамедовым принимает участие в ежегодном собрании, посвященном теме «Формирование устойчивости в эпоху трансформации», организованном в Абу-Даби Международным форумом суверенных фондов благосостояния (IFSF) – единственной международной платформой, объединяющей ведущие мировые суверенные фонды благосостояния с общим объемом активов более 10 триллионов долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на SOFAZ.

Мероприятие проходит под патронажем наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халида бин Мухаммеда бин Заида и организовано Инвестиционным Управлением Абу-Даби (ADIA), инвестиционной компанией Mubadala и другими стратегическими партнерскими организациями.

Форум посвящен обсуждению долгосрочных инвестиционных стратегий суверенных фондов, создающих стоимость, в условиях глобальных экономических и геополитических изменений, а также таким темам, как устойчивое капиталовложение, технологическая трансформация и развитие альтернативных активов. Он также имеет большое значение для совершенствования международных стандартов внедрения Сантьягских принципов в соответствии с новыми вызовами и укрепления приверженности суверенных фондов принципам прозрачности, подотчетности и ответственного управления.

Выступая на Форуме исполнительных директоров, состоявшемся в рамках ежегодного собрания, Исрафил Мамедов поделился своим мнением о роли суверенных фондов в формировании долгосрочной устойчивости и возможностей развития, влиянии этих фондов на мировую экономическую систему, а также о перспективах применения цифровизации в управлении инвестициями суверенных фондов.

Он подчеркнул, что современные технологические инновации имеют стратегическое значение для защиты и приумножения активов, а также обеспечения прозрачности на рынках капитала. Участие SOFAZ в данной встрече укрепляет позиции Азербайджана как надежного и ответственного институционального инвестора в международном финансовом сообществе, а также демонстрирует его активный вклад в формирующийся диалог между глобальными суверенными фондами в области устойчивого развития и долгосрочных капиталовложений.

Секретариат SOFAZ расположен в Лондоне и функционирует с 2009 года в целях содействия сотрудничеству между суверенными фондами, усиления обмена опытом и повышения институционального доверия в сфере глобального управления инвестициями. Следует отметить, что 14-е ежегодное заседание Форума состоялось в Баку в 2022 году при участии SOFAZ, и это мероприятие значительно укрепило роль Азербайджана в мировом сообществе суверенных фондов. На ежегодном заседании, состоявшемся в Маскате (Султанат Оман) в 2024 году, Исрафил Мамедов был избран заместителем председателя правления указанного форума.

