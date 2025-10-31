ЗАО «AzerGold» расширило свой продуктовый портфель за счёт 1-граммовых золотых слитков

Закрытое акционерное общество «AzerGold» (ЗАО) расширило ассортимент своей продукции с учётом растущего инвестиционного спроса на золотые слитки на внутреннем рынке.

Сегодня государственная компания выпустила в продажу новые 1-граммовые золотые слитки, изготовленные из местного золотого сырья. Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать инвестиции в золото более доступными и выгодными для широкой аудитории потребителей.

На фоне резкого роста цен на золото на мировых рынках в последние месяцы физические инвестиции в золото остаются в центре внимания как стабильный и надёжный инструмент вложений. 1-граммовые слитки ЗАО «AzerGold» выгодно отличаются тем, что предоставляют возможность инвестировать даже при небольших суммах.

Новые 1-граммовые слитки можно приобрести в официальной торговой точке ЗАО «AzerGold» — Центре продаж и обмена, а также через онлайн-платформу www.azergold.gift.