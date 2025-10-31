БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ужесточаются наказания за легализацию имущества, полученного преступным путем.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, сокрытие или утаивание истинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, движения, прав на такое имущество или информации о принадлежности к кому-либо, совершенное заведомо или косвенно, наказывается штрафом в размере от 4000 до 8000 манатов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или же лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Согласно предлагаемой поправке, данное преступление будет наказываться штрафом в размере от 50 до 70 процентов стоимости предмета преступления с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или же лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

