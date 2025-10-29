Созидание в Карабахе и Зангезуре: модель "зеленого" развития Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Превращение Карабаха и Восточного Зангезура в центр "зеленой" энергетики является одним из ключевых направлений, имеющих стратегическое значение в энергетической политике Азербайджана.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, эта инициатива служит как реализации потенциала возобновляемых источников энергии, так и устойчивому развитию региона. "Правительство Азербайджана поставило цель до 2030 года реализовать концепцию "Зеленой энергетической зоны" в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Основными целями данной концепции являются экологически чистое и энергоэффективное восстановление освобожденных от оккупации территорий, широкое использование возобновляемых источников энергии – солнечной, ветровой, гидро- и биоэнергетики, превращение региона в образцовый энергетический центр "зеленых" технологий и инноваций", - сказал он.

Политолог отметил, что закладка главой азербайджанского государства в селе Шахвелли Джебраильского района фундамента солнечных электростанций "Шамс" и "Уфуг" мощностью по 50 мегаватт каждая является важной составляющей стратегии "зеленой" энергетики нашей страны. Проект напрямую служит стратегии Азербайджана по возобновляемым источникам энергии. СЭС "Шамс" и "Уфуг" являются инвестициями в солнечную энергетику и направлены на снижение зависимости от ископаемого топлива. А это проявление более устойчивого, экологичного подхода к энергетике.

"Такие проекты также имеют экономическое и социальное воздействие. Новые станции - это инвестиционный проект, который приведет к созданию рабочих мест на этапе строительства, активизации местной логистики и инфраструктуры. Увеличение выработки электроэнергии может принести региону дополнительный доход. В то же время снижение потребления газа и выбросов в атмосферу оказывает положительное влияние на окружающую среду. Потенциал солнечной энергии в регионе высок, и проекты такого типа увеличивают использование этого потенциала", - отметил он.

А. Гараев отметил, что в тот же день глава государства принял участие в открытии 2-го этапа села Агалы и села Мамедбейли Зангиланского района. Созидательные работы в Зангиланском районе и в целом на освобожденных территориях ведутся планомерно и комплексно. Все это подтверждает, что Азербайджан движется в направлении создания устойчивых и экологически чистых жилых пространств на освобожденных от оккупации землях.

"Основной задачей, стоявшей перед государством после освобождения земель в 2020 году, было восстановление этих территорий - восстановление инфраструктуры и обеспечение безопасного возвращения населения. Масштабная работа, проведенная за последние пять лет, показывает, что эти цели реализуются поэтапно и планомерно. Процесс созидания и переселения, осуществляемый под руководством Президента Ильхама Алиева, формирует модель послевоенного восстановления", - сказал он.

