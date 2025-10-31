Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Торговый оборот между Турцией и Азербайджаном может превысить $15 млрд - Эрдал Бахчыван

Бизнес Материалы 31 октября 2025 11:29 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Уверен, что мы без труда достигнем поставленной лидерами Турции и Азербайджана цели довести товарооборот между нашими странами до 15 миллиардов долларов

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам председатель совета директоров Стамбульской промышленной палаты (ISO) Эрдал Бахчыван в ходе деловой встречи турецких бизнесменов в Баку.

По его словам, этот показатель может значительно превысить намеченный уровень благодаря взаимным инвестициям и совместным стратегиям, ориентированным на третьи страны. "В этой связи турецким промышленникам и инвесторам следует правильно оценить возможности, открывающиеся в регионе", - отметил Бахчыван.

