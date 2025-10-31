Строительство Зангезурского коридора в направлении азербайджано-армянской границы выходит на финальную стадию - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Строительство Зангезурского коридора в направлении азербайджано-армянской границы выходит на финальную стадию.

Как сообщает Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети X.

"Азербайджан прилагает большие усилия для налаживания региональных транспортно-логистических связей", - отметил Х.Гаджиев.

