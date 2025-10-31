Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества (ФОТО)

Политика Материалы 31 октября 2025 12:02 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества (ФОТО)
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Генеральной конференции ЮНЕСКО встретился со своим грузинским коллегой Макой Бочоришвили.

Как передает Trend, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджанской Республики в соцсети X.

"Министры обсудили политические, военно-экономические и гуманитарные аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, а также обменялись мнениями по региональным вопросам", - говорится в заявлении.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений, подчеркнуто, что активный политический диалог на уровне руководства стран закладывает прочную основу для партнерства.

В ходе обсуждений также была отмечена важность совместных шагов на пути к достижению прочного мира и стабильности в регионе.

