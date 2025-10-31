В Болгарии подчеркнули роль Азербайджана в диверсификации поставок природного газа

БАКУ/Trend/ - В Болгарии отметили роль Азербайджана в диверсификации источников поставок природного газа и его значимость для укрепления энергетической безопасности Юго-Восточной Европы, сообщает Trend.

Выступая на Болгаро-азербайджанском бизнес-форуме с B2B встречами, проходившем в рамках 7-й сессии Совместной межправительственной комиссии в Софии, заместитель министра энергетики Болгарии Ива Петрова подчеркнула, что форум предоставляет ещё одну возможность для укрепления двусторонних связей.

«Дух сотрудничества и плодотворные дискуссии в рамках 7-й сессии Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном теперь продолжаются в этом формате. Наше стратегическое сотрудничество с Азербайджаном вышло на новый уровень», — сказала Петрова.

Замминистра отметила, что энергетический сектор остаётся приоритетной областью для продуктивного взаимодействия двух стран.

Исполнительный директор Болгарского агентства по поддержке малых и средних предприятий (BSMEPA) Бойко Таков выделил и другие перспективные направления сотрудничества, включая промышленное оборудование и технику, инженерные решения, технологии пищевой и сельскохозяйственной переработки, фармацевтику, косметику и потребительские товары, логистику и транспорт, а также информационные технологии и цифровую трансформацию.

«Наша общая цель — продвигать отношения от торговли к партнёрству, от импорта и экспорта к совместным инвестициям, инновациям и созданию ценности», — добавил Таков.

В форуме приняли участие представители 80 болгарских и 25 азербайджанских компаний.

Отметим, что Болгария импортирует азербайджанский газ через интерконнектор Греция–Болгария (IGB) с пропускной способностью 3 миллиарда кубометров.