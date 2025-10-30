Завершились совместные учения «Несокрушимое партнёрство-2025» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 октября завершились совместные учения сил специального назначения «Несокрушимое партнёрство-2025», проведённые в Азербайджане с участием подразделений Сил специального назначения азербайджанской армии и Командования специальных операций Президентской гвардии Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом Trend сообщили в минобороны.

На церемонии закрытия учений сначала минутой молчания почтена память шехидов обеих стран. Под аккомпанемент военного оркестра были исполнены государственные гимны Азербайджана и ОАЭ, после чего были подняты государственные флаги.

Выступившие на церемонии отметили, что сотрудничество между подразделениями сил специального назначения Азербайджана и ОАЭ успешно развивается. Проведённые совместные учения имеют важное значение для обмена опытом между военнослужащими сил специального назначения обеих стран, повышения уровня боевой подготовки и укрепления взаимных связей.

Военнослужащие, отличившиеся в учениях, были награждены, стороны обменялись подарками.

