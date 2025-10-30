Система TIR ускоряет грузоперевозки между Турцией и странами GCC - IRU

БАКУ/Trend/ - Международные автомобильные перевозки по системе TIR продолжают укреплять региональную торговлю, обеспечивая более быстрые и безопасные грузоперевозки автотранспортом между Турцией и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Международный союз автомобильного транспорта (IRU).

Отмечается, что турецкий транспортный оператор Saritaş Logistics успешно завершил доставку груза из Турции в Объединённые Арабские Эмираты по системе TIR с транзитом через Саудовскую Аравию.

"Флот из 14 грузовиков Saritaş Logistics выполнил маршрут «от двери до двери» за десять дней, тогда как морской путь занимал бы 20–30 дней.

Эта операция стала ещё одним конкретным шагом по укреплению транспортной связности автодорог между Турцией и регионом GCC.

Использование TIR существенно сократило время ожидания, упростило таможенные формальности и обеспечило безопасность герметичного грузового отсека на протяжении всей поездки", - говорится в информации.

Как сообщает IRU, генеральный директор Saritaş Logistics Ахмет Сари отметил: «Эта успешная операция через Саудовскую Аравию является важной вехой для региональных автоперевозок. Она доказывает, что сухопутные связи между Турцией и регионом GCC снова жизнеспособны и высококонкурентоспособны при поддержке TIR».

Отмечается, что по словам генерального делегата IRU в Стамбуле Эрман Эреке, эта веха демонстрирует, как транзитная система TIR может выступать мостом, соединяющим Турцию с регионом GCC, открывая новые торговые маршруты и повышая устойчивость цепочек поставок.

"Успешное завершение этого маршрута открывает дорогу для других операторов рассматривать саудовский транзитный коридор как практичную и экономически выгодную альтернативу морским маршрутам.

С ростом регионального сотрудничества и продолжающимся расширением операций TIR более эффективная, безопасная и устойчивая торговля между Турцией и странами GCC становится долгосрочной реальностью", - сообщает IRU.