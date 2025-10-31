Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В ходе визита в Джебраил и Зангилан мы уделим особое внимание строительству Зангезурского коридора - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 31 октября 2025 11:09 (UTC +04:00)
Фархад Мамедов
БАКУ/Trend/ - Вместе с представителями дипломатического корпуса мы находимся в Джебраильском и Зангиланском районах, продолжая путь, обозначенный Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте X написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Первая остановка нашего визита — село Хоровлу. В ходе визита мы уделим особое внимание строительству Зангезурского коридора, а также реализуемым в регионе железнодорожным и автомобильным проектам. Это наш 20-й визит на освобожденные от оккупации территории вместе с дипломатическим корпусом после Отечественной войны 2020 года", - говорится в публикации.

