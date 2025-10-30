Необходимо увеличить внутреннюю торговлю стран ОТГ - Халит Канак

БАКУ/Trend/ - После создания Организации тюркоязычных государств (ОТГ) объем торговли между ее членами начал расти и в 2024 году достиг 53 миллиардов долларов, что является значительным ростом, но все еще недостаточным.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Ассоциации солидарности и помощи тюркоязычного мира Халит Канак в ходе выступления на Евразийском форуме по франчайзингу в Баку.

Он подчеркнул, что десять лет назад объём торговли между тюркскими государствами составлял около 10 миллиардов долларов:

"Мы, как независимые тюркские государства, считаем, что наш внутренний товарооборот, включающий 180 миллионов жителей стран ОТГ, а также 350 миллионов соотечественников в таких регионах, как Россия, Китай, Афганистан, Пакистан, Иран, страны Балкан, Ближний Восток, Восточная Европа, Северная Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, должен составлять не менее 400 миллиардов долларов. Мы уверены, что достичь этой цели возможно".

Например, общий объем импорта стран Организации тюркских государств из-за рубежа в 2024 году составит: Азербайджан – 21 миллиард долларов, Узбекистан – 56 миллиардов долларов, Казахстан – 60 миллиардов долларов, Кыргызстан – 12 миллиардов долларов, Турция – 344 миллиарда долларов, Туркменистан – 4 миллиарда долларов, Венгрия – 152 миллиарда долларов, Турецкая Республика Северного Кипра – 2,8 миллиарда долларов».

Х. Канак отметил, что общий импорт стран ОТГ из-за рубежа в 2024 году составил 656 миллиардов долларов, из которых на внутреннюю торговлю между тюркскими государствами пришлось лишь 53 миллиарда долларов, что, по его словам, крайне низкий показатель.

"Чтобы увеличить объем внутренней торговли, необходимо укреплять единство - социальное, политическое, культурное и, прежде всего, экономическое. Важно развивать культуру взаимной покупки товаров, увеличивать индустриализацию, производство и торговлю для достижения экономического единства", - подчеркнул он.

